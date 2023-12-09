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İran Dışişleri Bakanı Hamas ve İslami Cihad liderleriyle görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale ile telefonda görüştü. Görüşmelerde Filistin'deki son gelişmeler ve İsrail'in saldırıları ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdullahiyan'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüşmesinde Filistin'deki son gelişmeler ele alındı.

BM Genel Sekreteri Guterres'in Gazze'deki insani felaketin önlenmesi için BM Güvenlik Konseyine (BMGK) gönderdiği mektuba işaret eden Abdullahiyan, bunun "dünyada barış ve güvenliğin tesisi için ender ve değerli bir eylem olduğunu" değerlendirmesinde bulundu.

Abdullahiyan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin dün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Filistin ile ilgili "önemli görüşmeler" yapıldığını Heniyye'ye iletti.

Heniyye de Filistin'deki işgalin tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar direnişe devam edeceklerini ifade etti.

Abdullahiyan ile Filistin İslami Cihad Hareketi'nin Genel Sekreteri Nahhale arasındaki telefon görüşmesinde de İsrail'in devam eden saldırıları ile Arap ülkeleri, İslam ülkeleri ve İran'ın Gazze'yi desteklemeye yönelik son diplomatik çabaları da dahil olmak üzere Filistin'deki gelişmeler değerlendirildi.

Görüşmede Nahhale, Abdullahiyan'a sahadaki son gelişmeler ile Gazze'deki halkı İsrail'in saldırılarına karşı savunmak için Filistin direniş gruplarının hazırlıklarına dair bilgi verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Hüseyin Emir Filistin İran Orta Doğu Diplomasi Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

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