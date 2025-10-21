İran Dışişleri Bakanı Erakçi ve Guterres, Gazze ve Yemen Üzerine Görüştü

TAHRAN, 21 Ekim (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, telefon görüşmesinde Gazze ve Yemen'deki son durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre pazartesi günkü görüşmede çatışma bölgelerindeki son gelişmeler değerlendirildi.

Erakçi, Hamas ile yapılan ateşkese yönelik "İsrail'in ihlallerinin devamının" önlemesi ve Gazze halkına insani yardım ulaştırılmasının sağlanması konusunda uluslararası toplumun sorumluluğuna dikkat çekti.

Yemen'deki durumu da değinen Erakçi, İsrail'in Yemen'e yönelik "saldırılarını" kınadı.

Erakçi, Yemen'de istikrarın ve bölgede güvenliğin sağlanması için İran ile BM arasında işbirliğinin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Guterres de bölgede istikrar ve güvenliği güvence altına almak için diplomatik istişarelerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.