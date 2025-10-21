Haberler

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ve Guterres, Gazze ve Yemen Üzerine Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesinde Gazze'deki ateşkes ihlalleri ve Yemen'deki durum hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erakçi, uluslararası toplumun insani yardım ve barış için üzerine düşen sorumlulukları hatırlattı.

TAHRAN, 21 Ekim (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, telefon görüşmesinde Gazze ve Yemen'deki son durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre pazartesi günkü görüşmede çatışma bölgelerindeki son gelişmeler değerlendirildi.

Erakçi, Hamas ile yapılan ateşkese yönelik "İsrail'in ihlallerinin devamının" önlemesi ve Gazze halkına insani yardım ulaştırılmasının sağlanması konusunda uluslararası toplumun sorumluluğuna dikkat çekti.

Yemen'deki durumu da değinen Erakçi, İsrail'in Yemen'e yönelik "saldırılarını" kınadı.

Erakçi, Yemen'de istikrarın ve bölgede güvenliğin sağlanması için İran ile BM arasında işbirliğinin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Guterres de bölgede istikrar ve güvenliği güvence altına almak için diplomatik istişarelerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
WhatsApp'a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Milyonlarca kullanıcı mest olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti! CHP'li Başarır'a çifte şok
Bir annenin çaresizliği: Kayda alan kişi müdahale etmedi, videoyu izleyenler kahroldu

Çaresizliğin görüntüsü
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
WhatsApp'a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Milyonlarca kullanıcı mest olacak
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş

İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Minguzzi davasında 'talihsizlik' diyen sanık avukatı salonda aniden düştü

"Ahmet'in talihsizliği" diyen avukat kendini yerde buldu
Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi dopingi

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi dopingi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.