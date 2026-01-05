Haberler

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: "Trump orman kanunundan bahsediyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın barışla ilgili söylemlerinin aslında güç diliyle ilişkili olduğunu belirtti. Erakçi, Trump'ın yaklaşımının uluslararası dengeleri bozduğunu savundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesine yönelik söylemleriyle ilgili olarak, "Trump barıştan güç diliyle bahsettiğinde, aslında orman kanunundan bahsediyor. Trump gücü daha fazla olanın her istediğini yapabileceğini dile getirmektedir." dedi.

Erakçi, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD'nin mevcut yaklaşımının 2. Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası toplumun elde ettiği kazanımları ortadan kaldırdığını ifade eden Erakçi, "Trump barıştan güç diliyle bahsettiğinde, aslında orman kanunundan bahsetmektedir. Trump gücü daha fazla olanın her istediğini yapabileceğini dile getirmektedir. Ancak herkes barışın diplomasi yoluyla sağlanması için çaba göstermekteydi." diye konuştu.

Erakçi, ülkesinin Venezuela'daki büyükelçiliğinin faaliyetleri hakkında da konuştu.

Büyükelçiliği faaliyetlerini sürdürdüğünü ve büyükelçinin görevinin başında olduğunu paylaşan Erakçi, "Venezuela'daki durum yakından izlenmektedir. Vatandaşlarımızın durumu gayet iyi olup tarafımıza herhangi bir sorun yansıtılmamıştır." dedi.

?Trump'ın İran'a yönelik söylemleri

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin sosyal medya hesabından 2 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, "Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır." demişti.

Trump benzer bir açıklamayı 4 Ocak'ta tekrar etmiş ve "Eğer protestocuları öldürürlerse, İran, ABD tarafından sert bir darbe yiyecektir. Biz İran'daki gelişmeleri izliyor ve yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü şarkıcı havalimanında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tepki yağdı, soruşturma başlatıldı! Bedri Usta'da açıklama geldi

Yaptığı yorumla gündeme oturan Bedri Usta'dan açıklama var
İstanbul'da hava bir anda değişecek! Kar, fırtına ve sağanak geliyor

Hava bir anda değişecek! Kar yeniden geliyor, tarih de verildi
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri

Ünlülere 4. dalga operasyon! İşte gözaltına alınanların isimleri
Asena'nın İbrahim Tatlıses'le barışmak için aldığı para ortaya çıktı

Asena'nın aldığı para ortaya çıktı
Tepki yağdı, soruşturma başlatıldı! Bedri Usta'da açıklama geldi

Yaptığı yorumla gündeme oturan Bedri Usta'dan açıklama var
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Thomas Reis: Fenerbahçe'ye karşı en iyisini yapmaya çalışacağız

Thomas Reis: Fenerbahçe'ye karşı...