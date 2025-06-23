İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Putin ile Görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede İran'a yönelik saldırılara ilişkin Rusya'nın pozisyonunun kararlı olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le "çok iyi bir görüşme" yaptığını belirterek İran'a yönelik saldırılara ilişkin Rusya'nın şimdiye kadarki pozisyonlarının "çok iyi ve kararlı" olduğunu söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakanı Erakçi, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesini basına değerlendirdi.

Putin ile "çok iyi bir görüşme" gerçekleştirdiğini belirten Erakçi, görüşmede "güncel olayları ayrıntılı bir şekilde" değerlendirdiklerini ifade etti.

Tahran ile Moskova'nın uluslararası konularda yakın bir şekilde birlikte çalıştığını ve birbirinin pozisyonlarını desteklediğini söyleyen Erakçi, "Rusya, İran'ın nükleer programı konusunda her zaman önemli ve ciddi bir rol oynadı. Buşehr nükleer enerji santrali Ruslar tarafından inşa edildi ve diğer iki enerji santrali de (İran'da Rus katılımıyla) tasarım ve inşa aşamasında devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Erakçi, İran'a yönelik saldırıların sonuçlarının bölge ve uluslararası toplum ile nükleer silahların yayılmasını önleme sistemi açısından ortak kaygı sebebi olduğunu belirterek Rusya'nın da bu konuda kaygı duyduğunu dile getirdi.

"Rusya'nın (saldırılar konusundaki) pozisyonları şu ana kadar çok iyi ve kararlıydı." diyen Erakçi, Rusya'nı BM Güvenlik Konseyi'nde bir adım atılması için çalıştığını söyledi.

Erakçi, ABD'nin vetosuyla karşı karşıya kalınsa dahi, Konsey'in diğer üyelerinin bu saldırılara karşı seslerini tüm dünyaya duyurmaları gerektiğini ifade etti

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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