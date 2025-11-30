İran Dışişleri Bakanı Erakçi, PKK'nın Silah Bırakmasını Memnuniyetle Karşılıyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran ziyareti kapsamında İranlı mevkidaşı Erakçi ile Dışişleri Bakanlığı binasında görüştü.

İkili ve heyetler arası görüşme sonrasında iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Terörün bölge için bir tehdit olduğunu dile getiren Erakçi, "PKK'nın silah bırakmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye'nin terörden arındırılmasını destekliyoruz." dedi.

Ticari ilişkilere de değinen İranlı Bakan, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımın önündeki engellerin kaldırılmasına işaret ederek " İran, Türkiye ile gaz anlaşmasının uzatılmasına ve enerji alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine hazırdır." ifadelerini kullandı.

Yeni bir sınır kapısı ve ticaret merkezlerinin açılması, iki ülkenin tren yolu hattıyla bağlanması ve tercihli ticaret için teknik düzeyde uzmanların toplantı yapması konusunun ele alındığını aktaran Erakçi, yakın gelecekte İran'ın Van Konsolosluğunun açılacağını, bunun ikili ilişkilere ivme kazandıracağını söyledi.

İran nükleer müzakereleri ve ABD'nin yaptırımları, Filistin konusunda ortak çabalar, İsrail'in Gazze'deki ateşkesi ihlali gibi bölgesel ve uluslararası konuların da ele alındığına işaret eden Erakçi, "Suriye'nin istikrar ve huzuru toprak bütünlüğünün korunmasına bağlıdır ve en büyük tehdit İsrail'den gelmektedir." dedi.