İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Nükleer Materyaller Bombardımanda Zarar Gördü

TAHRAN, 12 Eylül (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ülkesine ait nükleer materyallerin son bombardımanlarda yıkılan tesislerin enkazı altında kaldığını ve nükleer programa ilişkin denetim konusunda henüz bir mutabakata varılmadığını söyledi.

Erakçi, perşembe günü Kahire ziyareti sırasında yaptığı açıklamada İran Atom Enerjisi Kurumu'nun söz konusu malzemelerin ulaşılabilir olup olmadığı ve ne durumda olduğu konusunda değerlendirme yaptığını belirtti.

Değerlendirmenin tamamlanmasının ardından ilgili raporun İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne sunulacağını kaydeden Erakçi, konseyin İran'ın güvenlik endişelerini göz önünde bulundurarak bundan sonraki adımlara karar vereceğini ifade etti.

Erakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile salı günü imzalanan anlaşma kapsamında bugüne kadar herhangi bir denetim yapılmadığını ve yapılması konusunda da bir mutabakat olmadığını vurguladı.

Erakçi, ajansla işbirliğinin, hem güvenlik endişeleri dikkate alınarak hem de İran parlamentosu tarafından onaylanan yasayla belirlenen yeni koşullar çerçevesinde yürütülmesi gerektiğinin anlaşmada belirtildiğini söyledi.

Erakçi bu anlaşmanın, Birleşmiş Milletler yaptırımlarını yeniden uygulamaya koymaya yönelik sözde "yaptırımları geri getirme" mekanizmasının devreye alınması da dahil olmak üzere İran'a karşı hiçbir düşmanca eylemde bulunulmadığı sürece yürürlükte kalacağını belirtti. Erakçi, söz konusu mekanizmanın aktive edilmesi halinde "anlaşmanın geçersiz sayılacağını" ve İran'ın buna uygun karşılık vereceğini kaydetti.

Avrupalı muhataplarına askeri eylem ve "yaptırımları geri getirme" mekanizmasının nükleer sorunu çözemeyeceğini ilettiklerini yineleyen Erakçi, bu tür adımların durumu daha da karmaşık hale getireceği uyarısında bulundu.

Salı günü Kahire'de imzalanan anlaşma, İsrail ve ABD'nin haziranda İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıların ardından yeni bir işbirliği çerçevesi oluşturmayı hedefliyor.