İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Müzakerelerde Nükleer Konudan Başka Gündem Yok

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD tarafının müzakerelerde "şu ana kadar" nükleer konu dışında herhangi bir konuyu gündeme getirmediğini söyledi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na konuşan Erakçi, müzakere sürecinde Amerikan tarafına görüşmelerin yalnızca nükleer konuyla sınırlı olacağını ve bunun dışında hiçbir konuyu kabul etmeyeceğini bildirdiklerini vurguladı.

Erakçi, "Amerikalılar şu ana kadar da nükleer konu dışında herhangi bir konuyu gündeme getirmedi." dedi.

? İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Hamaney'e göndermişti. Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman'da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Taraflar, 19 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da yeniden Umman'ın aracılığında bir araya gelmişti. İran Dışişleri Bakanı Erakçi, görüşmeler sonrası yaptığı açıklamada, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.

Erakçi, 23 Nisan'da Umman'da uzmanlar düzeyinde teknik görüşmeler yapılacağını ardından da 26 Nisan'da yine Umman'da dolaylı görüşmelerin devam edeceğini bildirmişti.

İran tarafı, müzakerelerde önceki nükleer anlaşmada olduğu gibi yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını, atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlamaya hazır olduğunu belirtiyor.

ABD'nin İran'ın füze programı ve bölgedeki milis gruplarıyla ilişkilerini de müzakere masasına getirebileceği öngörülüyordu. İran ise bu konuları müzakere etmeyeceğini bildirmişti.