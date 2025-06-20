İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Müzakereler Saldırılar Durmadıkça Olmayacak

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in saldırıları sona ermeden müzakerelerin mümkün olmayacağını belirtti. ABD ile iletişimin olmadığını ifade eden Erakçi, Cenevre'deki nükleer görüşmeler hakkında da bilgi verdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail saldırıları durmadıkça, müzakerelerin söz konusu olmayacağını yineledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Erakçi, İngiltere, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarıyla Cenevre'de düzenlenecek görüşme öncesi Tahran'da açıklamalarda bulundu.

Erakçi, "Biz, ABD'yi İran'a yönelik saldırıda İsrail'in işbirlikçisi ve ortağı olarak görüyoruz. Siyonist rejimin saldırıları devam ederken, ABD müzakere talebinde bulunuyor ve birkaç kez mesaj gönderdiler. Saldırı durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz." dedi.

ABD ile hiçbir temas ve görüşmenin olmadığını dile getiren İranlı Bakan, Washington yönetiminin müzakere talebinde bulunduğunu ancak İran'ın bunu kabul etmediğini söyledi.

Cenevre'de bugün düzenlenecek toplantıya değinen Erakçi, "3 Avrupa ülkesi ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi, benimle bir görüşme talebinde bulundu. Cenevre müzakerelerimizin konusu nükleer programdır. Avrupa ülkeleriyle diyalog konusunda hiçbir engelimiz olmadı." ifadelerini kullandı.

Füze konusuyla ilgili kimseyle hiçbir görüşme yapmadıklarının altını çizen Erakçi, "Savaşın sona erdirilmesi talebi şimdi başlamış olup, bundan sonra daha da artacaktır." diye konuştu.

Tahran yönetimi, daha önce de İsrail saldırıları durmadıkça, müzakerelerde bulunmayacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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