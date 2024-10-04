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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Lübnan'ı Ziyaret Etti

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Lübnan'ı Ziyaret Etti
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail saldırıları altındaki Lübnan'da basın toplantısı düzenleyerek, saldırılara devam edilmesi durumunda eşit şekilde karşılık vereceklerini açıkladı. Lübnan liderleriyle bölgedeki gelişmeleri değerlendiren Erakçi, ateşkese destek vereceklerini belirtti.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi İsrail saldırıları altındaki Lübnan'ı ziyaret etti. Erakçi, "İsrail saldırılarına devam etmediği sürece çatışmaları sürdürmeye niyetimiz yok. İsrail İran'a karşı herhangi bir eylemde bulunduğu taktirde eş ölçüde ve tamamen hesaplanmış bir şekilde karşılık vereceğiz" dedi.

İsrail'in hava ve kara saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Beyrut'ta gerçekleşen basın toplantısında İsrail'in saldırılarına devam ettiği takdirde İran'ın eş düzeyde yanıt vereceğini açıkladı. İran'ın Lübnan'a yardımını sürdüreceğini belirten Erakçi, "Saldırıları başlatan İran değildi. Biz yalnızca İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğu binasına düzenlediği saldırıya ve amaçlarımızla çatışan eylemlerine yanıt verdik" ifadelerini kullandı.

Erakçi, Lübnan ziyaretinde Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşerek bölgedeki son durum ve gelişmeleri değerlendirdi. Lübnan yetkilileri ile ateşkes anlaşması hakkında görüşen İran Dışişleri Bakanı, ateşkese Lübnan halkının haklarının korunduğu ve Gazze ile eş zamanlı barış sağlandığı takdirde destek olacaklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı, Lübnan'ın ardından Şam'a ziyaret gerçekleştirerek Suriyeli yetkililerle temaslarda bulunacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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