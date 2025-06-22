İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İstanbul'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı: (2)

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin ülkesindeki nükleer tesislere saldırısına ilişkin, "Bu, son derece acı ve daha önce hiç görülmeyen bir ihlaldir. Birleşmiş Milletler (BM) Şartı, uluslararası hukuk ve temel ilkeler ihlal edilmiştir." dedi.

Erakçi, İstanbul'daki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu kapsamında düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Erakçi, Cenevre'de İran ile Fransa, İngiltere ve Almanya (E3) dışişleri bakanları ve AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas arasındaki toplantıdan geldiğini belirterek, İstanbul'da son derece verimli toplantılar gerçekleştirdiğini söyledi.

İstanbul'da mevkidaşlarıyla farklı inisiyatif ve fikirleri değerlendirdiklerini anlatan Erakçi, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısına ilişkin, "Bu, son derece acı ve daha önce hiç görülmeyen bir ihlaldir. BM Şartı, uluslararası hukuk ve temel ilkeler ihlal edilmiştir. Bu konuda Washington'daki kanunsuz ve kanun tanımayan idare, tek başına bu tehlikeli sonuçlardan sorumludur. Bu saldırgan tutumun sonuçlarından da ABD idaresi sorumlu olacaktır." dedi.

Erakçi, bir BM üyesinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik saldırının "soykırım uygulayan rejimle" birlikte düzenlendiğine işaret ederek, "Burada bir kez daha ABD tarafının İran'ın barışçıl halkına karşı duyduğu düşmanca düşünceyi ve fikirleri ortaya koymuştur." diye konuştu.

Ülkesinin hiçbir şekilde egemenliklerinden vazgeçmeyeceğini vurgulayan Erakçi, "İran İslam Cumhuriyeti, İran'ın topraklarını, egemenliğini, güvenliğini ve halkını korumaya devam edecektir." dedi.

"Diplomatik bir sonuç ortaya koymak için çözüm sürecindeyken diplomasiye ihanet eden Amerikan tarafıdır"

Erakçi, bu saldırının sadece BM Şartı'nı değil aynı zamanda ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine karşı güç kullanımıyla ilgili maddesini de ihlal ettiğini dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısını kınadığını aktaran Erakçi, "ABD'nin daimi üyesi olduğu BM Güvenlik Konseyinin bu konudaki küresel kitle imha silahlarından arındırma rejimine yapmış olduğu ihlal ne kadar vahimdir? Bunu kelimeler ifade edemez." diye konuştu.

Erakçi, uluslararası hukukun bu ihlali karşısında "acil ve kararlı" faaliyete geçirilmesi için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) ve diğer uluslararası kuruluşlara çağrıda bulundu.

BM Güvenlik Konseyinin ABD'nin "saldırgan tutumu" nedeniyle Washington yönetimini kınaması ve uluslararası hukukun ihlalinden sorumlu tutması gerektiğine işaret eden Erakçi, "Bu tür bir saldırganlık karşısında sessiz kalmak, dünyayı daha önce hiç görmediğimiz bir tehlike ve kaos seviyesine getirecektir." ifadesini kullandı.

Erakçi, "UAEA'nın ve direktörünün bu savaşı destekleyen taraflarla ilgili olarak sunduğumuz kanıtları incelemesi gerekmektedir. Bu konudaki kanıtlar, şimdi çok daha vahim hale geldi. Biz, UAEA'nın yönetim kurulunun acilen toplanması ve hukuki sorumluluğunu yerine getirerek bu tehlikeli ABD saldırısıyla ilgili değerlendirme yapmasını talep etmekteyiz." diye konuştu.

Ülkesindeki tüm nükleer çalışmaların UAEA'nın kontrolü çerçevesinde gerçekleştirildiğinin altının çizen Erakçi, şu değerlendirmede bulundu:

"Dünya şunu unutmamalı: Diplomatik bir sonuç ortaya koymak için çözüm sürecindeyken diplomasiye ihanet eden Amerikan tarafıdır. Siyonist rejimi destekleyerek bu yasa dışı savaşı desteklemektedir. Bu tür kötü tutumlar yetmemiş olacak ki ABD, şimdi çok daha tehlikeli bir askeri operasyona girişti ve İran halkına karşı bir operasyon gerçekleştiriyor. Bunu yaparken Amerikan idaresinin sonuçlarda tek ve tam kapsamlı sorumluluğunun olduğunu ifade etmek istiyorum."

"(ABD) Şu ana kadar ihlal etmedikleri hiçbir kırmızı çizgi yok"

Erakçi, saldırılarda ülkesinde ne kadar hasar oluştuğuyla ilgili kesin bilginin bulunmadığını, bunun önemli olmadığını, nükleer tesislere saldırının "affedilemez" uluslararası hukuk ihlali olduğunu ve mutlaka kınanması gerektiğini vurguladı.

Mevkidaşlarıyla geçmişte yaptığı görüşmelerde muhataplarının endişeli olduğunu kaydeden Erakçi, İsrail'in saldırgan tutumuna karşı son vermek için desteklerini ifade ettiklerini söyledi.

Erakçi, ülkesinin diplomatik sürecin zaten içinde olduğunu ancak askeri saldırıya uğradığını vurgulayarak, ABD'yi diplomasi ve müzakereye ihanet etmekle suçladı.

ABD'nin herhangi bir uluslararası hukuk kuralına saygı duymadığını söyleyen Erakçi, "Şu ana kadar ihlal etmedikleri hiçbir kırmızı çizgi yok. En sonu ve en tehlikelisi ise dün akşam gerçekleşti. Son derece önemli bir kırmızı çizgiyi geçmiş oldular, bir nükleer tesise saldırarak. Ben artık diplomasi için geriye ne kadar alan kaldı, bilmiyorum." dedi.

Erakçi, BM şartlarına hasar verildiğini belirterek, diplomasi için ne kadar alan kaldığını görmeye çalışarak karar vereceklerini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın barışı kabul etmesi gerektiği yoksa gelecekteki saldırıların daha büyük olacağı yönündeki ifadelerine ilişkin Erakçi, bunun net bir tehdit olduğunu, ülkesinin yanlış bir şey yapmadığını ve tüm uluslararası toplumun buna yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

Erakçi, ülkesinin nükleer programına ilişkin suçlamaların yanlış ve hatalı olduğuna işaret ederek, "Yanlış ve hatalı bir suçlamadan dolayı İran'ın nükleer silah arayışında olduğuyla ilgili haksız suçlamayla ilgili olarak neden İran bedel ödüyor? Biz 20 yıldır bu programımızın barışçıl olduğunu ve barışçıl kalacağını göstermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili geçmişte yürütülen müzakereler ve anlaşmaya değinen Erakçi, ABD'nin bundan çekildiğini ve ülkesini tehdit etmeye başladığını söyledi.

"(ABD'yi) Uluslararası toplum kınamalı"

Erakçi, ABD-İran nükleer müzakerelerine atıfta bulunarak, tekrar saldırıya uğradıklarını ve bunda önce İsrail'in kullanıldığını, sonra ise ABD'nin bizzat saldırdığını dile getirdi.

Bakan Erakçi, "Şimdi de bizi daha fazla saldırıyla tehdit ediyorlar. Dolayısıyla bu, İran'a kalmış bir şey değil. Uluslararası toplumun bunu kınaması, bunu önlemesi gerekiyor. Aksi takdirde uluslararası hukukun ve dünyanın güvenliğiyle ilgili olarak söylenecek bir şey kalmaz. (Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyi, burada bir rol oynamalı, sorumluluğunu yerine getirmeli ve bu tür bir tehdidi kınamalı, önlemeli." diye konuştu.

Erakçi, ülkesinin kendi çıkarlarını, toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve halkını savunacağı mesajını vererek, İran halkının, adaletsizliği anladığını ve saldırıya karşı dik durduğunu söyledi.

İran'ın nükleer bir süper gücün saldırısı altında olduğuna dikkati çeken Erakçi, bazı Batılı ülkelerin İsrail'e desteğine ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in "Bu, İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş." ifadesine ilişkin şunları kaydetti:

"Alman Şansölyesi'nin de ifade ettiği gibi İsrail'in kirli, pis bir işi yapıyor olması çok üzücü. Bir taraftan da bu kirli, pis işi destekliyorlar. Bu, utanç verici. İsrail'in pis bir iş yaptığını biliyorlar ve destekliyorlar. İsrail'e bunu yapması için her hakkı tanıyorlar, buna İsrail'in 'kendini savunması' diyorlar. Bu, gerçekten utanç verici."

(Sürecek)