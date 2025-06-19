İran Dışişleri Bakanı Erakçi: 'İsrail'e karşı meşru müdafaa hakkımızı kullanacağız'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin İsrail'in saldırganlığına karşılık meşru müdafaa hakkını kullanmaya devam edeceğini belirterek, "Gayrimeşru, soykırımcı ve işgalci İsrail rejimi hariç, diplomasiye de bağlılığımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İsrail'in bölgedeki tek nükleer silah sahibi ülke olduğunu gösteren bir grafik yayımladı.

İran'ın şu ana kadar yalnızca meşru müdafaa hakkı kapsamında İsrail'e misilleme yaptığını ve Tel Aviv'e "yardım ve yataklık" edenleri şu ana kadar hedef almadığını belirten Erakçi, şunları kaydetti:

"Tıpkı Netanyahu'nun diplomasiyi yok etmek için bu savaşı üretmesi gibi dünya, başarısız İsrail rejiminin alevleri bölgeye ve ötesine yaymaya yönelik artan girişimleri konusunda oldukça endişeli olmalıdır."

Erakçi, ülkesinin nükleer silah elde etme niyeti olmadığını yineleyerek, buna karşılık İsrail'in bölgedeki tek nükleer silaha sahip ülke olduğuna işaret etti.

İran'ın İsrail'i pişman edeceğini ve bedelini ödeteceğinin altını çizen Erakçi, "Gayrimeşru, soykırımcı ve işgalci İsrail rejimi hariç, diplomasiye bağlılığımızı sürdürüyoruz. Daha önce olduğu gibi bakış açımız ciddi ve ileriye dönük." ifadelerine yer verdi.