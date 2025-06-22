İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Ülkeyi İsrail ve ABD Saldırılarına Karşı Koruyacaklarını Açıkladı

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran'ın sadece ABD'nin askeri saldırganlıklarına değil, aynı zamanda İsrail saldırılarına karşı da korunacağını ifade etti. Erakçi, ülke güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi alacaklarını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: "İran'ı sadece ABD askeri saldırganlığına karşı değil İsrail'in saldırılarına karşı da koruyacağız"

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
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