İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Gazze için Harekete Geçilmeli

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Müslüman ülkeleri Gazze'de soykırımı sürdüren İsrail'e karşı kınamanın ötesinde hareket geçmeye çağırdı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, Türkiye'nin başkanlığında düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

Toplantıda, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları ve sivillere karşı işlenen ihlaller ele alındı.

Filistin halkının Gazze'de İsrail eliyle sistematik olarak katledildiğini ve Gazze'deki saldırıların soykırımın bütün izlerini taşıdığını belirten Erakçi, şunları kaydetti:

"Gazze faciasının sadece Müslümanları ilgilendirmediğini unutmayalım. Bu, küresel vicdan için bir sınavdır. Bu nedenle, din veya coğrafyadan bağımsız olarak tüm milletleri insanlık, adalet ve onurdan, yani tarihin doğru tarafında durmaya çağırıyoruz. Tarih gecikmeyi affetmez, şimdi Gazze için harekete geçme zamanı."

Erakçi, "Tarih bize şunu soracak: Gazze boğulurken Müslüman dünyası tek ses miydi? Harekete geçtik mi yoksa başkalarının harekete geçip bizim adımıza karar vermesini mi bekledik? Bugün, boş kınamalar ve eylemsizlikler işe yaramıyor." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, İsrail'in durdurulması için atılması gereken adımlara ilişkin ise şunları söyledi:

"Yaptırımlar, boykotlar veya koordineli uluslararası baskılar dahil olmak üzere tüm siyasi, ekonomik ve hukuki araçlar harekete geçirilmeli.

Filistin'de savaş suçları ve soykırıma karışan veya bunlara olanak sağlayan herkese karşı her düzeyde, her mahkemede hesap sorulmalı. Bugün Gazze'deki kardeşlerimizin 'Büyük İsrail' gibi gülünç bir hayal besleyen katilleriyle derhal tüm ilişkiler kesilmeli."

İsrail'i "yatıştırma veya alttan alma" politikasının geçmişte işe yaramadığını ve gelecekte de yaramayacağını vurgulayan Erakçi, "İşgalci rejimi silahlandıran, onu uluslararası kınamadan koruyan ve adaleti veto eden hükümetlerin suç ortaklığıyla da yüzleşmeliyiz. Suç karşısında tarafsızlık, tarafsızlık değildir." değerlendirmesinde bulundu.