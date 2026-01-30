İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin ABD ile nükleer müzakereye hazır olduğunu daha önce de bildirdiğini ancak tehditler devem ederken müzakerelerin başlamayacağını belirtti.

???????Erakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İstanbul'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Konuşmasının başında Dışişleri Bakanı Fidan'a misafirperverliği için teşekkür eden Erakçi, Türk mevkidaşı ile hem ikili, hem bölgesel hem de uluslararası konudalarda verimli görüşmeler yaptıklarını aktardı.

İran ve Türkiye'nin ilişkilerinin daima kardeşçe ve dostane olduğunu söyleyen Erakçi, "Özellikle İsrail'in saldırıları döneminde ve ocak ayında dış aktörler tarafından gerçekleştirilen son terör olayları sırasında Türk yetkililer her zaman yanımızda oldu. Bu nedenle Türk devleti ve hükümetine teşekkür ediyorum." dedi.

İsrail'in bölgede savaş çıkarmaya çalıştığını, bölgede yayılmacılığını da devam ettirdiğini söyleyen Erakçi, Tel Aviv'in bu eylemlerini ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin desteğiyle sürdürdüğünü ve bölge ülkelerinin buna karşı dikkatli olmasının önemli olduğunu vurguladı.

İran'ın bölgede istikrar ve barışı bozacak her türlü eyleme karşı durduğunu belirten İranlı Bakan, Türkiye ile bölgenin çıkarları konusunda aynı fikirlere sahip olduklarını ve İsrail'in planlarını boşa çıkaracak her türlü girişimi olumlu karşıladıklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere çağrılarına ilişkin ise Erakçi, "ABD müzakerelerde hiç iyi niyet göstermedi ancak buna rağmen İran mantıklı ve adaletli müzakere sürecinden yanadır. İran karşılıklı çıkar, saygı ve güven temelinde olursa müzakerelere hazırdır. İran, kendisini, istikrarını ve bölgenin istikrarını korumaya kararlıdır ve dış baskılara da boyun eğmeyecektir." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşmede, İsrail'in soykırımı sürdürdüğü Gazze, Suriye, Lübnan ve Irak konusunu da ele aldıklarını aktaran Erakçi, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını İsrail'in işgalinin sona ermesini istediklerini belirtti.

"Irak'ta bu ülkenin hakimiyetini ihlal edecek zorbalığa karşıyız." diyen Erakçi, Lübnan konusunda da bütün gruplar arasında ulusal diyaloğun sağlanması gerektiğini ve Lübnan'daki diyalog sonucunda ortaya çıkacak karara saygılı olduklarını ifade etti.

"Türkiye, Gazze'de soykırımın durdurulması için çok çaba harcadı"

İsrail'in Filistinlilere karşı soykırımının durdurulmasını insani yardımların ulaştırılmasının önemini vurgulayan İranlı Bakan, "Türkiye, Gazze'de soykırımın durdurulması için çok çaba harcadı, çok emek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fidan'a teşekkür ediyoruz, her zaman yapıcı tutum sergilediler." dedi.

Erakçi, Türkiye'nin bölgedeki barış ve istikrar çabalarını ve aktif katılımını desteklediklerini ve bundan dolayı Türk yetkililere minnetar olduklarını dile getirdi.

ABD'nin muhtemel askeri saldırısına ilişkin Erakçi, şunları kaydetti:

"Haziranda askeri saldırıyla amaçlarına ulaşamadılar. O savaşta hezimete uğradılar. Bir kez daha bir yandan müzakere istiyoruz diyerek tehdide başladılar. Saldırı olursa yine aynı sonuçla karşılaşacaklar. ABD hükümeti, farklı aracılarla müzakere talebinde bulundu. İran müzakere etmek istiyor daha önce de bildirdik ancak müzakere tehditle başlamaz öncelikle tehditleri kenara bırakmalılar.

İran, herhangi bir saldırıya hazirandaki savaştan daha fazla askeri olarak hazır. Ülkemize saldırı olursa çok güçlü cevap veririz. ABD'nin doğrudan savaşa girmesi durumu değiştirecektir. İkili bir savaşın sınırlarını aşma ihtimali var. Umuyorum bir an önce akıl ve mantık çerçevesinde hareket ederler. Bölgeyi savaşa sürüklemek isteyenler inşallah hedeflerine ulaşamazlar."

Erakçi, muhtemel müzakerelerde çerçevenin yalnızca nükleer konuyla ilgili olacağını ve füze kapasitesi gibi konuların müzakere konusu edilmeyeceğini belirterek, "İran'ın savunma sistemleri hiçbir şekilde müzakereye konu olmayacaktır. Hiçbir ülke savunmasını müzakere konusu etmez. Biz savunma kabiliyetlerimizi ülkemiz için koruyacağız ve daha fazla güçlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile sürekli istişare halinde olduklarını dile getiren Erakçi, "Dışişleri Bakanı Fidan ile geçen hafta neredeyse her gün görüştük. Türkiye'deki dostlarımızın fikirlerine ve görüşlerine çok değer veriyoruz ve çözüm yolu bulma konusundaki çabalarını da takdir ediyoruz. Türkiye komşumuz olarak her zaman bizim için öncelikli konumdadır." şeklinde konuştu.