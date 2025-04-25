İran Dışişleri Bakanı Erakçi, E3 Ülkelerini Ziyarete Hazır

TAHRAN, 25 Nisan (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, yaşanan gerginlikleri çözmek için Fransa, İngiltere ve Almanya'dan oluşan E3 ülkelerini ziyaret etmeye hazır olduğunu söyledi.

Erakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada E3 ülkeleriyle ilişkilerin tarihin en düşük seviyesinde olduğuna dikkat çekerek, mevcut durumun tüm taraflar için bir "kaybet-kaybet" senaryosu oluşturduğu uyarısında bulundu. "Bir kez daha diplomasi öneriyorum" diyen bakan, diplomatik müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı.

Erakçi, Moskova ve Beijing'deki son istişarelerin ardından Paris, Berlin ve Londra'yı ziyaret ederek inisiyatif almaya hazır olduğunu ifade etti. "Top artık E3 ülkelerinin sahasında" diyen bakan Avrupalı liderleri, "özel çıkar gruplarının etkisinden kurtularak farklı bir yol izlemeye" çağırdı.

Erakçi, geçtiğimiz eylül ayında New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Avrupalı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde bir diyalog teklifinde bulunduğunu, ancak bunun reddedildiğini hatırlattı.

Erakçi, E3 ülkelerini 2015 tarihli Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndaki "yaptırımları geri getirme" mekanizmasıyla tehdit etmeye devam etmekle eleştirdi. Söz konusu mekanizma, İran'ın taahhütlerini ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde uluslararası yaptırımların otomatik olarak yeniden uygulanmasına olanak tanıyor.

İran ile altı dünya gücü olan Çin, ABD, Rusya ve E3 ülkeleri imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı, ABD'nin 2018'de tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmesinin ardından büyük baskı altında girmiş, bu da Tahran'ın plana uyumunun azalmasına yol açmıştı.

Öte yandan Tahran ile Washington arasındaki dolaylı müzakereler Umman arabuluculuğunda gerçekleştirilen iki tur görüşme ile yeniden başladı. İlki 12 Nisan'da Maskat'ta gerçekleşen görüşmelerin ikinci turu geçtiğimiz cumartesi günü İtalya'da yapıldı. Üçüncü bir turun ise önümüzdeki cumartesi günü Umman'da yapılması planlanıyor.