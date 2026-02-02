Haberler

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: "Diplomasiye hazırız"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, diplomasiye hazır olduklarını ve olası müzakerelerin sonuçlarının yakında görülebileceğini açıkladı. Erakçi, ülke düşmanlarının diplomasiye yöneldiklerini belirtti.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Erakçi, İran'daki devrimin 47.yıl dönümü münasebetiyle başkent Tahran'da devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesinde konuştu.

Erakçi, Haziran 2025'te İsrail'in saldırılarıyla başlayan 12 gün savaşı ve sokak gösterileriyle hedeflerine ulaşamayan ülke düşmanlarının diplomasiye yöneldiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı, "Bugün diplomasiden söz edenler onlardır. Gerçi biz de her zaman karşılıklı saygı ve çıkarların gözetilmesi şartıyla diplomasiye hazırdık. İran halkıyla saygı çerçevesinde konuşulmalıdır. Diplomasıya hazırız fakat diplomasinin de kendine özgü ilkeleri vardır. Umarım (diplomasinin) sonuçlarını yakında görürüz." dedi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise ABD ile olası müzakerelere ilişkin ayrıntıların henüz kesinleşmediğini, genel çerçevesi ve yapısı şekillendikten sonra detayların netleşeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
