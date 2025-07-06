İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den İsrail'e Sert Eleştiriler

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Gazze Şeridi'nde soykırıma devam eden ve bölgedeki saldırganlığını sürdüren İsrail'in cezasız kalmasının uluslararası hukuku tehdit ettiğini belirtti.

Erakçi, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'nde konuştu.

İsrail ve ABD'nin ülkesine düzenlediği saldırıların Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olduğunu vurgulayan Erakçi, "Nükleer silahsız bir ülkenin, nükleer silahlarla donatılmış iki rejimin saldırısına uğraması hem felaket hem de son derece endişe vericidir. Hiçbir yasal ilke, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının gözetimi altındaki nükleer tesislerin hedef alınmasını haklı çıkaramaz ve bu tür saldırılar uluslararası hukuk çerçevesinde açıkça yasaktır." ifadelerini kullandı.

Erakçi, İran'da halkın kararlı duruşu ve Silahlı Kuvvetlerin karşılık vermesiyle saldırıların durdurulduğunu söyleyerek "Gelecekte herhangi bir saldırıya karşı şüphesiz tüm gücümüzle kendimizi savunacağız." dedi.

İsrail'in bölgede istikrarsızlık ve güvensizliğin kaynağı olduğunu ifade eden Erakçi, Tel Aviv'i destekleyen Batılı ülkeleri eleştirdi.

Erakçi, uluslararası toplumun Filistinlilere karşı işlenen soykırımı sona erdirme ve İsrail'in Lübnan ve Suriye'yi işgalini durdurma konusunda iki yıldır harekete geçememesinin üzücü olduğunu dile getirdi.

İsrail ve ABD'yi uluslararası hukuk ihlalleri nedeniyle sorumlu tutma çağrısı yapan Erakçi, "Siyonist rejimin cezasız kalmasının sona erdirilmesi ve bu rejimle ABD'nin işlediği suçlardan ve ihlallerden dolayı hesap vermesi için uluslararası toplumun derhal harekete geçmesi gerekiyor." diye konuştu.

Erakçi, "Bu saldırganlığın sonuçlarının tek bir ülkeyle sınırlı olmayacağını unutmamalıyız. Tüm bölge ve ötesi etkilenecek. Ancak en kötüsü, BM Sözleşmesi'ne dayanan tüm uluslararası hukuk sistemi zayıflayacak ve marjinalleşecek, yerini kanunsuzluk ve yıkıcı bir tek taraflılık alacak." dedi.

İranlı Bakan, BRICS üyesi ülkelerin İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarına karşı tutumuna teşekkür etti.