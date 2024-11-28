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İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den Gergin Açıklamalar

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den Gergin Açıklamalar
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın uranyum stokunu kınayan kararının ardından açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Batı'nın yaptırımları uygulamaya koyması durumunda İran'ın politikalarını değiştirebileceğini belirtti. Ayrıca, İran'ın Hizbullah'a silah sağlamaya devam edebileceğini ifade etti.

(ANKARA) – Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran'ın uranyum stoku oluşturmasını kınayan önergeyi kabul etmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Batı'nın Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını yeniden uygulama tehdidini hayata geçirmesi durumunda, İran'ın şu ana dek izlediği politikayı değiştirebileceğini açıkladı. Erakçi, Tahran'ın Lübnan'daki Hizbullah'a silah sağlamaya devam etmeye hazır olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, c uma günü Cenevre'de İranlı ve Avrupalı müzakereciler arasında gerçekleşmesi planlanan toplantı öncesinde Lizbon'da konuştu. İran'ın doğru tarafla konuştuğundan emin olmadığını söyleyerek toplantı hakkında kötümser olduğunu itiraf eden Erakçi, verdiği röportajda, İran'ın zaten nükleer silahlar üretme kapasitesine ve bilgisine sahip olduğunu ancak bunun güvenlik stratejilerinin bir parçası olmadığını belirtti.

İran'ın binlerce yeni ve gelişmiş santrifüjü devreye sokma kararının Avrupa ülkelerinin baskısı sonucu gerçekleştiğini dile getiren Erakçi, İran'ın nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasının sınırları içinde kaldığını ve hala işbirliği arayışında olduğunu söyledi. Erakçi, İran'ın şu an için yüzde 60'ın ötesine geçme niyeti olmadığını ve çözüm bulmak için işbirliği yolunu seçtiklerini, ancak İran'ın nükleer programı konusunda Batı ile olan etkileşiminin garanti olmadığını öne sürdü.

Erakçi, 10-12 yıl süren müzakereler ve 10 yıl süren uygulamaların ardından İran'ın yeniden BM tüzüğünün yedinci bölümüne ve yaptırımlara geri döndüğünü belirten Erakçi, İran'da şu ana dek izlenilen politikanın yanlış olduğuna dair tartışmalar bulunduğunu ifade etti. BM'nin yaptırımlarını yeniden uygulama tehdidini hayata geçirmesine ilişkin Erakçi, "Eğer bu olursa, herkes yanlış yönde gittiğimize ikna olacaktır, bu yüzden yönümüzü değiştirmeliyiz. Bu yüzden geri dönüş gerçekleşirse bir kriz yaşayacağımızı düşünüyorum" dedi.

İran'ın, Lübnan'daki Hizbullah'ın talep etmesi halinde bu örgüte silah sağlamaya devam etmeye hazır olduğunu da sözlerine ekleyen İranlı bakan, İsrail'in sadece "işi bitiremediği" için ateşkesi kabul ettiğini söyledi. Erakçi, İsrail'le varılan ateşkes anlaşmasında belirtildiği üzere silahlarını Litani Nehri'nin kuzeyine çekmek isteyip istemediğine karar vermenin Hizbullah'a bağlı olduğunu söyledi ve grubun İran'ın vekili olmadığını belirtti.

UAEA yönetim kurulu toplantısında, Fransa, Almanya ve İngiltere tarafından sunulan ve ABD tarafından desteklenen karar tasarısını oylayarak kabul etmişti. Kararda, Nükleer Silahları Önleme Anlaşması (NPT) kapsamında, İran ve Ajans arasında imzalanan Güvence Denetimi Anlaşması'na yönelik Tahran yönetiminin taahhütlerini yerine getirmesi talep edilmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı ve İran Atom Enerjisi Kurumu yayınladıkları ortak bir bildiride, "çeşitli türlerden bir dizi yeni ve ileri düzey santrifüjün devreye sokulması da dahil olmak üzere etkili adımlar atma talimatı vereceklerini" ifade etmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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