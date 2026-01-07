Haberler

İran: Mevcut şartlarda ABD'nin politikalarından dolayı müzakere imkanı yok

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, mevcut şartlar altında ABD'nin politikaları sebebiyle müzakere imkanı olmadığını belirtti. Yaptırımların kaldırılması ve ekonomik işbirlikleri için çaba gösterdiklerini ifade eden Erakçi, İran halkının iç işlerine müdahale edilmemesi gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile müzakere sürecine ilişkin, "Mevcut şartlarda ABD'nin politikalarından dolayı müzakere imkanı yok. Biz hiçbir zaman masayı terk eden taraf olmadık." dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Erakçi, "Mevcut şartlarda ABD'nin politikalarından dolayı müzakere imkanı yok. Biz hiçbir zaman masayı terk eden taraf olmadık. Aksine biz müzakereleri, karşılıklı çıkar ilişkisine dayanan ve karşılıklı saygı çerçevesinde yürütme taraftarıyız. ABD yönetimi ise şu anda böyle bir yaklaşım sergilemiyor." ifadelerini kullandı.

Yaptırımların kaldırılması için çaba göstermeye devam ettiklerini belirten Erakçi, ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve ekonomik işbirliklerinin artırılması için çalıştıklarını vurguladı.

Erakçi, ülkede devam eden protestolara ilişkin de açıklamalarda bulundu.

ABD tarafından İran'daki protestolarla alakalı dillendirilen ifadelere ilişkin Erakçi, " İran'ın iç işleri İran halkından başkasını ilgilendirmez. Devlet ile halk arasında dile getirilen hususların çözüme kavuşturulacağı konusunda umutluyum." ifadelerini kullandı.

Erakçi, yarın yapacağı Lübnan ziyaretine ilişkin ise, "Lübnan ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Bu anlayış Lübnan tarafında da var. Benimle birlikte ekonomi uzmanlarının yer aldığı bir heyet de Lübnan'a gelecek. İnşallah iyi ilişkiler kurduğumuz düzeye geri döneceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomideki hedeflerimize ulaşacağız, 2026 ülkemiz için reform yılı olacak

Ekonomiden dert yananlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaban domuzunu çıplak elle yakalayan adam: Kimseye tavsiye etmem

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün kahramanı sessizliğini bozdu
Kayıp 6 günün esrarı çözüldü! Şara, 12 dakika süren çatışmada yaralanmış

Markette "İyiyim" pozu verdi ama ortaya atılan iddia hayli vahim
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız

Okul merdiveni buz pistine döndü, belediye ekipleri uyuyor
Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi

Yer Adana! Valinin övünerek verdiği rakama bakın
Yaban domuzunu çıplak elle yakalayan adam: Kimseye tavsiye etmem

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün kahramanı sessizliğini bozdu
Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için planlar yapıyor

Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için düğmeye bastı
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar