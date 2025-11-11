Haberler

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Batılı Ülkeler İran'ın Nükleer Vizyonunu Kabul Edecek

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Batılı ülkelerin İran'ın barışçıl nükleer teknolojisini ve bilimsel merkez olma iddiasını bir gün kabul etmek zorunda kalacaklarını ifade etti. İran, nükleer haklarını savunma kararlılığında olduklarını vurguladı.

TAHRAN, 11 Kasım (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Batılı ülkelerin eninde sonunda İran'ın barışçıl nükleer teknoloji alanında bir bilim merkezi olduğunu kabul etmek zorunda kalacaklarını söyledi.

İran'ın devlete ait medya kuruluşlarının bildirdiğine göre pazartesi günü İran Atom Enerjisi Kurumu'na düzenlediği ziyaret sırasında ülkenin nükleer alandaki başarılarından övgüyle bahseden Erakçi, nükleer haklarını savunma konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Erakçi, "Batı'nın ana hedefi, İran'ı nükleer kapasitesinden mahrum bırakmak ve kendi tekelini sürdürmektir. Batı ülkelerinin eninde sonunda İran'ın barışçıl nükleer endüstrinin bilimsel merkezi olduğunu kabul etmekten başka çareleri kalmayacaktır" dedi.

Nükleer bilim alanında kaydettikleri ilerlemenin, İranlı bilim adamlarının yıllarca süren çaba ve fedakarlıklarının sonucu olduğunu belirten Erakçi, İran'da hiç kimsenin ülkenin nükleer haklarından vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Erakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak nükleer programlarının barışçıl doğasını sürekli olarak ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi.

Batılı ülkelerin hükümetleri uzun süredir İran'ı nükleer silah sahibi olmaya çalışmakla suçlarken, bu suçlamayı reddeden İran, nükleer programının enerji üretimi ve tıbbi amaçlara yönelik olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
