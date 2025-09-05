İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Avrupalı Ülkeler 'Snapback' Mekanizmasını Uygulamakta Hukuki Dayanağa Sahip Değil

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyelerinden Slovenya, Yunanistan ve Sierra Leoneli mevkidaşlarıyla, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın "snapback" mekanizması kapsamında Tahran'a BM yaptırımlarını geri getirme kararını görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Erakçi, BMGK geçici üyelerinden Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı George Graptritis, Slovenya'nın Dışişleri Bakanı Tania Faion ve Sierra Leone'nin Dışişleri Bakanı Hacı Musa Timothy Kaba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, 2015'teki nükleer anlaşmanın taraflarından İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İran'a BM yaptırımlarını geri getirme imkanına sahip "snapback" mekanizmasını işletme kararı için BMGK'ya yaptığı başvuru ele alındı.

Avrupa ülkelerinin girişimini "hukuka aykırı ve sorumsuz bir eylem" olarak nitelendiren Erakçi, İran'ın diplomasinin sürdürülmesi konusunda kararlı olduğunu ve meşru haklarını savunmada geri adım atmayacağını ifade etti.

Erakçi, İran'ın nükleer programı konusundaki anlaşmazlıkların çözümünde diplomatik yolların tercih edilmesi gerektiğini belirterek, BMGK'yı diplomasiyi desteklemeye ve gerginliği artıracak adımlardan kaçınmaya çağırdı.

Yunanistan, Slovenya ve Sierra Leone Dışişleri Bakanları ise yaptıkları açıklamalarda, uluslararası sorunların çözümünde diyalog ve diplomasinin tek yol olduğunu vurgulayarak, diplomatik süreçlerin sürdürülmesini desteklediklerini Erakçi'ye iletti.

İngiltere, Fransa ve Almanya, ABD'nin tek taraflı çekilmesinden sonra uygulanmayan nükleer anlaşmada yer verilen ve "snapback" olarak adlandırılan, İran'a anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle BM yaptırımlarını yeniden getirme imkanına sahip mekanizmayı işletme kararı almıştı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Avrupalı tarafların, "anlaşmanın temellerini ihlal ettikleri" ve "anlaşmadaki katılımcı rollerini kaybettikleri" için mekanizmayı harekete geçirebilecek hukuki dayanağa sahip olmadığını ifade etmişti.

Nükleer anlaşmanın taraflarından Rusya ve Çin ise BMGK'ya İran ile ortak gönderdikleri mektupta, Avrupalı ülkelerin İran'a BM yaptırımlarını geri getirebilecek "snapback" mekanizmasını işletme kararının "hukuken geçersiz" ve "mantıksız" olduğunu bildirmişti.