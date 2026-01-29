Haberler

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Avrupa'yı bölgede savaşı körüklemekle suçladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Avrupa'nın Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak nitelendirme kararını eleştirerek, bu durumun bölgede savaşı tetikleme riski taşıdığını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Devrim Muhafızları Ordusunu "terör örgütleri listesine" alınması kararı alan Avrupa ülkelerini bölgede muhtemel bir savaşı körüklemekle suçladı.

Erakçi, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Avrupa Birliği'nin (AB) İran Devrim Muhafızları Ordusunu (DMO) terör listesine alma kararını eleştirdi.

Bölgede birçok ülkenin İran ile ABD arasında topyekün bir savaşı önlemeye çalıştığını belirten Erakçi, "Bunların hiçbiri Avrupa ülkesi değil. Avrupa ise tam tersine alevleri körüklemekle meşgul. ABD'nin isteği üzerine 'hızlı toparlanma' politikasını izledikten sonra, şimdi de Ulusal Ordumuzu sözde 'terör örgütü' olarak nitelendirerek büyük bir stratejik hata daha yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erakçi, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma karşı herhangi bir adım atmayan AB ülkelerinin İran'da "insan haklarını savunmaya" dair iddialarını "apaçık ikiyüzlülük" olarak nitelendirdi.

Bölgede topyekün bir savaşın Avrupa'yı da etkileyeceğine dikkati çeken Erakçi, "Enerji fiyatlarındaki artışın zincirleme etkileri de dahil olmak üzere AB'nin mevcut tutumu kendi çıkarlarına son derece zarar vermektedir. Avrupalılar, hükümetlerinin sunduklarından daha iyisini hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı

AB'den Trump'ı cesaretlendirecek "İran" kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Yakakent'te bir araçta radar tespit cihazı ele geçirildi

Sürücünün üzerinden çıkan cihaz, öyle böyle değil
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Süper Lig devi için bu akşam İstanbul'a geliyor
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı

Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık