İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD Temsilcisi ile Görüşmediğini Açıkladı

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşme iddialarını yalanladı. Erakçi, herhangi bir görüşmenin gerçekleşmediğini belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Erakçi, kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Bir gazete Witkoff'la görüştüğünüzü iddia ediyor." yönündeki soruyu Erakçi, "Yanlış, herhangi bir görüşme olmadı" şeklinde cevapladı.

Kuveyt'te bir gazete, diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Erakçi ve Witkoff'un cumartesi günü görüşme gerçekleştirdiğini ve iki ülkenin müzakere masasına dönmelerinin gerekliliği konusunda anlaştıklarını öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
