İran Dışişleri Bakanı Erakçi: ABD Müzakereleri Sabote Ediyor

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: ABD Müzakereleri Sabote Ediyor
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'deki savaş kışkırtıcılarının İran-ABD müzakerelerini sabote etmeye çalıştığını söyledi. Erakçi, ülkesinin nükleer programıyla ilgili talepleri kabul etmeyeceğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'deki "savaş kışkırtıcılarının ve diplomasi karşıtlarının" İsrail'in emelleri doğrultusunda İran-ABD müzakerelerini sabote etmeye çalıştığını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da bir konferansta konuşan Erakçi, ABD ile müzakere sürecini değerlendirdi.

Erakçi, ülkesinin müzakerelerde sivil nükleer programının sona erdirilmesine dönük talepleri kabul etmeyeceğini yineledi.

ABD yönetiminden bu ülkenin müzakerelerdeki taleplerine dair "çelişkili" açıklamalar geldiğini belirten Erakçi, "ABD içindeki savaş çığırtkanlığı ve diplomasi karşıtı çevrelerin Netanyahu'nun tehlikeli çıkarları doğrultusunda müzakere sürecini olumsuz yönde etkilemek için koordineli bir şekilde çalıştığı herkes için açıktır ancak bu konu ABD hükümetinin bir iç meselesidir." dedi.

İranlı Bakan, ABD'nin müzakere çerçevesini değiştirmeye çalıştığını ve bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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