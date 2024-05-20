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İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın yerine Ali Bagheri Kani görevlendirildi

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İran hükümeti, Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın ölümünün ardından Ali Bagheri Kani'yi bakan olarak atadı.

(ANKARA) - İran hükümeti, İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın ölümünün ardından, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Bagheri Kani'yi bakan olarak görevlendirdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan dün meydana gelen helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, İran hükümetinin Abdullahiyan'ın yerine Ali Bagheri Kani'yi bakan olarak görevlendirdiğini duyurdu.

Kaynak: ANKA / Güncel

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