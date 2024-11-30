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İran Dışişleri Bakanı Arakçi Türkiye'ye Ziyaret Gerçekleştirecek

İran Dışişleri Bakanı Arakçi Türkiye'ye Ziyaret Gerçekleştirecek
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Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin 2 Aralık 2024 tarihinde Türkiye'ye ziyarette bulunacağını duyurdu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamada, "İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 2 Aralık 2024 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleşecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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