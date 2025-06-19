İran Dışişleri Bakanı Arakçi: 'Savunma Hakkımızı Kullanacağız'

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'ın yalnızca savunma amaçlı hareket ettiğini ve diplomasi konusundaki kararlılıklarını sürdüreceklerini belirtti. İsrail'e yapılan misillemelerin meşru müdafaa hakkı çerçevesinde olduğunun altını çizen Arakçi, çatışmanın genişlemesine karşı dünyayı uyardı.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'ın eylemlerinin tamamen kendini savunma amaçlı olduğunu ancak ülkesinin "diplomasi konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü" söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi sosyal medya hesabı üzerinden İsrail ile devam eden savaşa ilişkin açıklama yaptı. Arakçi, "İran yalnızca kendini savunma amacıyla hareket ediyor. Halkımıza yönelik en çirkin saldırı karşısında bile İran şimdiye kadar yalnızca İsrail rejimine misilleme yaptı ve ona yardım ve yataklık edenlere karşı misilleme yapmadı" ifadesini kullandı

"İran, gurur ve cesaretle meşru müdafaa hakkını kullanmaya devam edecek, saldırganı pişman edecek ve yaptığı büyük hatanın bedelini ödeteceğiz" diyen Arakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "diplomasiyi yok etmek için bu savaşı üretmekle" suçladı ve dünyayı İsrail'in çatışmayı genişletme girişimlerine karşı uyardı.

İsrail ile devam eden çatışmaya rağmen ülkesinin "diplomasi konusunda kararlılığını sürdürdüğünü" söyleyen Arakçi, "Daha önce olduğu gibi, bakış açımızda ciddi ve ileriye dönüküz" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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