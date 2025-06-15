İran Dışişleri Bakanı Arakçi: 'Meşru Müdafaa Hakkımızı Kullanıyoruz'

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ile olan çatışmalarında meşru müdafaa hakkını kullandıklarını belirterek, ABD'yi İsrail saldırılarına yönelik destek vermekle suçladı. Arakçi, çatışmanın bölgeye yayılmasını istemediklerini vurguladı.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "çatışmanın bölgeye yayılmasını istemediklerini ancak meşru müdafaa hakkını kullandıklarını" belirtti. Arakçi, İsrail'i nükleer müzakereleri sabote etmekle suçladı ve ABD'yi saldırılara örtülü destek vermekle itham etti.

Arakçi, bugün yaptığı basın açıklamasında, "İran'ın İsrail ile olan çatışmasının, durum zorlamadıkça komşu ülkelere yayılmasını istemediğini" belirterek, "tepkilerinin meşru müdafaa temelinde olduğunu" söyledi.

"Tahran'ın yabancı saldırganlığına karşılık verdiğini ve bu saldırganlığın durması halinde İran'ın tepkilerinin de duracağını" dile getiren Arakçi, İsrail'in İran'ın Katar'la paylaştığı Güney Pars doğal gaz sahasına yönelik saldırılarının "çok tehlikeli bir eylem" olduğunu belirtti.

Arakçi, "Çatışmayı Basra Körfezi'ne sürüklemek stratejik bir hatadır ve amacı savaşı İran topraklarının ötesine taşımaktır" dedi.

Abbas Arakçi, İsrail'i, İran ve ABD arasında devam eden nükleer görüşmeleri sabote etmeye çalışmakla suçladı ve görüşmelerin bir anlaşmanın yolunu açabileceğini söyledi. Tahran, bugün altıncı turu gerçekleştirilmesi beklenen görüşmelerde önerisini sunmayı planlamıştı ancak İsrail ile yaşanan çatışmaların ardından görüşmelere katılmayacağını duyurdu.

"ABD'nin yeşil ışığı ve desteği olmasaydı, İsrail'in saldırısı asla gerçekleşmezdi" diyen Arakçi, Tahran'ın ABD'nin son saldırılarda Washington'un hiçbir rolü olmadığı yönündeki açıklamalarına inanmadığını da sözlerine ekledi. Arakçi, "ABD, iyi niyetini kanıtlamak istiyorsa İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını kınamalıdır" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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