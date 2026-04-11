İran-Abd Görüşmeleri...  Arakçi: İran Görüşmelere "Tam Bir Güvensizlikle" Katılıyor

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan'da yapılacak İran–ABD görüşmelerine "tam bir güvensizlikle" girdiklerini söyledi. Arakçi bunun, Washington'ın "defalarca verdiği sözleri tutmamasını ve diplomasiye ihanetinden" kaynaklandığını söyledi.

İran medyasına göre Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bugün yaptığı telefon görüşmesinde Arakçi, son bir yılda " İran'ı hedef alan iki savaş sırasında ABD ve İsrail'in işlediği suçları ve düşmanca eylemleri" hatırlattı. İslamabad'da görüşmelere "tam bir güvensizlikle" katıldıklarını ifade eden Arakçi, İran'ın ateşkesi kabul etme kararının, savaşın tamamen sonlandırılması, İran'a verilen zararların tazmini ve sorumluların hesap vermesi için bir zemin oluşturduğunu ve "sorumlu bir adım" oluğunu belirtti.

Arakçi, tüm ülkelerin uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilkelerini koruma yönünde "sorumlu bir tutum" sergilemesi gerektiğini, İran'ın, ulusal çıkarları ve halkın haklarını güvence altına almak için "tam yetkiyle mücadele edeceğini" dile getirdi.

İran medyasına göre Alman Dışişleri Bakanı Wadephul ise ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirterek, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulmasının önemine dikkati çekti. Wadephul, İslamabad'daki görüşmelerin bölgeye barış ve istikrar getirmesini umduğunu ifade etti.

