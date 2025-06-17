İran Dışişleri Bakanı Arakçi: 'Diplomasiden Vazgeçmedik, Ancak Caydırıcılık Önceliğimiz'

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Avrupa'daki mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde, ülkesinin diplomasiye bağlı kaldığını ancak saldırılara karşı caydırıcı bir duruş sergilemenin öncelikli hedefi olduğunu belirtti.

( ANKARA ) – İran Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Avrupa'daki mevkidaşlarına, Tahran'ın diplomasiye bağlılığını sürdürdüğünü ancak mevcut önceliğinin saldırılara karşı etkili ve caydırıcı bir duruş sergilemek olduğunu ilettiğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Avrupalı mevkidaşlarıyma yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Arakçi, Fransa, Britanya, Almanya ve Avrupa Birliği dış politika yetkilileriyle yaptığı ortak görüşmede, İran'ın gerilimi tırmandırmak istemediğini ancak karşı tarafın saldırganlığına karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Arakçi, ayrıca İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile yaptığı ayrı bir görüşmede, bazı Avrupa ülkelerinin İsrail yanlısı tutumlarını eleştirdi. IRNA, "İranlı üst düzey diplomat, ülkesinin diplomasiden hiçbir zaman vazgeçmediğini ve müzakere masasında kalmaya devam ettiğini vurguladı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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