İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den İsrail'e Sert Tepki

- İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Bu haksız savaşı meşrulaştırmaya çalışan her gerekçe o suça ortak olmaktır"

TAHRAN - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, "İsrail, UAEA denetiminde bulunan barışçıl nükleer tesislerimizi bile hedef almıştır. Bu saldırılar açıkça savaş suçudur ve ciddi çevresel ve sağlık felaketleri riski taşımaktadır. Bu haksız savaşı meşrulaştırmaya çalışan her gerekçe o suça ortak olmaktır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi oturuma katıldı. Oturumda Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile heyetleri de yer aldı. Arakçi yaptığı konuşmada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınayarak, bu saldırıların BM Şartı'nın açık ihlali ve savaş suçu niteliğinde olduğunu söyledi. Arakçi, "İran halkı, dünyanın en eski medeniyetlerinden birinin mirasçısı ve barışsever bir ülke olarak, bugün açık bir saldırıya maruz kalmıştır. Bu saldırı, son iki yılda Filistin'de soykırım yapan ve komşu ülkelerin topraklarını hala işgal altında tutan bir rejim tarafından gerçekleştirilmiştir" dedi.

"İsrail'in saldırıları, konseyin değerlerini doğrudan hedef alıyor"

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının provoke edilmemiş olduğunu vurgulayan Arakçi, "Söz konusu saldırı, BM Şartı'nın açık bir ihlalidir ve Konsey'in ilke ve değerlerini doğrudan hedef almaktadır. Ayrıca egemenliğimizi savunmaya kararlıyız ve toprak bütünlüğümüz ile egemenliğimizi tüm gücümüzle koruyacağız. Haksız bir saldırı girişimiyle karşı karşıyayız ve İsrail ile destekçilerine durumu çarpıtma fırsatı veremeyiz" ifadelerini kullandı.

"Bu saldırılar açıkça savaş suçudur"

Arakçi, saldırılar sonucu çok sayıda İran vatandaşının zarar gördüğüne işaret ederek, "Bu saldırılarda istirahat halindeki askerler, üniversite hocaları ve siviller de dahil olmak üzere yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştır. İsrail, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetiminde bulunan barışçıl nükleer tesislerimizi bile hedef almıştır. Bu saldırılar açıkça savaş suçudur. Ayrıca çevre ve sağlık açısından da ciddi risk taşımaktadır. Bu haksız savaşı meşrulaştırmaya çalışan her gerekçe o suça ortak olmaktır" şeklinde konuştu.

"Bu saldırı, diplomasiye bir ihanettir"

İsrail'in saldırısından önce diplomatik çabaların sürdüğünü belirten Arakçi, "Nükleer programla ilgili meseleleri barışçıl yollarla çözmek için ABD ile görüşmeler planlıyorduk. Bu saldırı, diplomasiye bir ihanet ve uluslararası hukuka ağır bir darbedir" dedi.

"Harekete geçme zamanı geldi"

Konuşmasının sonunda uluslararası topluma çağrıda bulunan Arakçi, "Artık harekete geçme zamanı gelmiştir. Bu saldırılara karşı sergilenecek kayıtsızlık, yalnızca bölgeyi değil tüm uluslararası hukuk düzenini tehdit eden sonuçlar doğuracaktır" ifadelerini kullandı.