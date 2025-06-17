İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den İsrail Açıklaması

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fransa, İngiltere ve Almanya Dışişleri Bakanları ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarının diplomasiye "darbe vurduğunu" söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Başkanı Kaja Kallas ile İran İsrail savaşına ilişkin telefon görüşmesi yaptı. Arakçi, yaptığı telefon görüşmelerinde mevkidaşlarına "İsrail'in ABD ile nükleer müzakerelerin ortasında İran'a saldırması diplomasiye vurulmuş bir darbedir" dedi.