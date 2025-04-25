İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile Dolaylı Müzakereler İçin Umman'a Gitti

- İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile dolaylı müzakereler için Umman'da

TAHRAN - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve beraberindeki heyetin, İran ile ABD arasında gerçekleştirilecek üçüncü tur görüşmelere katılmak üzere Maskat'a ulaştığını açıkladı.

İran ile ABD arasında Umman arabuluculuğunda gerçekleştirilen "nükleer" konulu görüşmeler devam ediyor. Iran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Arakçi ve beraberindeki heyet, yarın sabah Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin arabuluculuğunda başlayacak olan İran-ABD görüşmelerinin üçüncü turuna katılmak üzere Maskat'a ulaştı" ifadelerini kullandı.

"Karşı tarafa makul güvenceler vermeye hazırız"

İran'ın barışçıl nükleer enerji kullanımı konusundaki yasal ve meşru haklarını korumakta kararlı olduklarını belirten Bekayi, "Aynı zamanda, programımızın tamamen barışçıl olduğuna dair karşı tarafa makul güvenceler vermeye hazırız" dedi.

"Hukuka aykırı yaptırımlar kaldırılmalı"

Önceliklerinin İran halkına yönelik hukuka aykırı ve insanlık dışı yaptırımların hızlı ve somut şekilde sona erdirilmesi olduğunu belirten Bekayi, "Karşı tarafın adil ve gerçekçi bir anlaşma için ne kadar ciddi ve hazır olduğunu ise zaman gösterecek" açıklamasını yaptı.

Tarafların beklentileri

ABD ile İran arasındaki müzakereler, önce karşılıklı güven inşa etmeyi, daha sonra İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya doğru çerçeve oluşturulmasını hedefleyen süreçler olarak görülüyor. ABD, İran'ın atom bombası yapımında kullanıldığına inandığı yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini durdurmasını istiyor. Nükleer programının her zaman barışçıl olduğunu savunan İran ise yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını "kısıtlamaya" hazır olduğunu belirtirken, ABD'nin geri adım atmayacağına dair garantiler istiyor.

İran'ın uranyum zenginleştirme santrifüjlerini sökmeyi, uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurmayı veya zenginleştirilmiş uranyum stokunu 2015'teki anlaşmada kararlaştırılan seviyelerin altına düşürmeyi kabul etmeyeceği belirtiliyor.