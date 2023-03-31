İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Ummanlı mevkidaşı ile ikili ilişkileri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin Tahran ile Muskat arasındaki ilişkilere yönelik bazı konuları ele aldığı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin Tahran ile Muskat arasındaki ilişkilere yönelik bazı konuları ele aldığı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığının sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Ummanlı mevkidaşı Busaidi telefonda görüştü.

İki Bakan görüşmede İran ile Umman arasındaki ilişkilere yönelik bazı konuları ele aldı.

Abdullahiyan, Umman'ın İran için her zaman güvenilir bir komşu ve dost olduğunu belirterek iki ülke arasında gelişen ilişkilerin Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın Tahran ziyareti ile daha da güçleneceğini ve pekişeceğini vurguladı.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi de bölge ülkelerinin birlikte çalışarak bölgenin kalkındırılmasında katedilecek uzun yolu kısaltacağını ifade etti.