Haberler

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Türkiye'ye, Gazze halkının tehcirine karşı ve insani yardımların ulaştırılması hususunda gösterdikleri destekten...

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Türkiye'ye, Gazze halkının tehcirine karşı ve insani yardımların ulaştırılması hususunda gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederim"

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: " Türkiye'ye, Gazze halkının tehcirine karşı ve insani yardımların ulaştırılması hususunda gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederim"

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Gazze İran Güncel Haberler

title