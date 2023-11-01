İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Türkiye'ye, Gazze halkının tehcirine karşı ve insani yardımların ulaştırılması hususunda gösterdikleri destekten...
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Türkiye'ye, Gazze halkının tehcirine karşı ve insani yardımların ulaştırılması hususunda gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederim"
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: " Türkiye'ye, Gazze halkının tehcirine karşı ve insani yardımların ulaştırılması hususunda gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederim"
Kaynak: AA / Güncel