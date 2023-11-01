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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Siyonist rejim, başta soykırım, savaş suçu olmak üzere kadınlar, çocuklar ve sivilleri Gazze'de öldürmeye devam...

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Siyonist rejim, başta soykırım, savaş suçu olmak üzere kadınlar, çocuklar ve sivilleri Gazze'de öldürmeye devam ediyor"