İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Siyonist rejim, başta soykırım, savaş suçu olmak üzere kadınlar, çocuklar ve sivilleri Gazze'de öldürmeye devam...
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Siyonist rejim, başta soykırım, savaş suçu olmak üzere kadınlar, çocuklar ve sivilleri Gazze'de öldürmeye devam ediyor"
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Siyonist rejim, başta soykırım, savaş suçu olmak üzere kadınlar, çocuklar ve sivilleri Gazze'de öldürmeye devam ediyor"
Kaynak: AA / Güncel