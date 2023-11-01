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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Savaş durdurulmadığı takdirde bölgede durumun kontrolden çıkmasının sorumluluğu ABD, İsrail ve savaş suçlarını...

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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Savaş durdurulmadığı takdirde bölgede durumun kontrolden çıkmasının sorumluluğu ABD, İsrail ve savaş suçlarını destekleyenlerin üzerindedir"

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Savaş durdurulmadığı takdirde bölgede durumun kontrolden çıkmasının sorumluluğu ABD, İsrail ve savaş suçlarını destekleyenlerin üzerindedir"

Kaynak: AA / Güncel

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