İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, nükleer müzakerelerin süresinin sınırlı olduğunu söyledi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İranlı milletvekillerinin nükleer müzakerelerin süresini hükümet için sınırlayacak bir yasayı Meclisten geçirebileceği söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İranlı milletvekillerinin nükleer müzakerelerin süresini hükümet için sınırlayacak bir yasayı Meclisten geçirebileceği söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Al Jazeera televizyonuna özel röportaj veren Abdullahiyan, nükleer müzakerelerle ilgili sürecin kısıtlı olduğunu belirtti.

İranlı milletvekillerinin nükleer müzakerelerin süresini hükümet için sınırlayacak bir yasayı Meclisten geçirebileceği uyarısında bulunan Abdullahiyan, "Müzakere kapıları sonsuza kadar açık kalmayacak." dedi.

İran ile nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması ve ABD'nin anlaşmaya yeniden katılmasının ele alındığı Viyana'da yapılan nükleer görüşmeler, Washington ve Tahran arasındaki uzlaşmazlık nedeniyle Eylül 2022'de askıya alınmıştı.

"Suudi Arabistan Kralı Selman'ı Tahran'a davet edeceğiz"

Abdullahiyan, İran ile Suudi Arabistan arasında 7 yıl aradan sonra ilişkileri normalleştirme yönündeki anlaşmanın ardından, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi ülkesine davetine ilişkin de "Suudi Arabistan Kralı, Cumhurbaşkanı'nı davet etti. İran'ı ziyaret etmesi için... Kral Selman'a benzer bir davet göndereceğiz." diye konuştu.

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Anlaşma kapsamında iki ülke dışişleri bakanlarının sürecin yürütülmesi ve ayrıntıların netleştirilmesi için yakın zamanda bir araya geleceği aktarılmıştı.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cemşidi, 19 Aralık'ta Kral Selman'ın Reisi'ye bir mektup göndererek, Riyad'a davet ettiğini söylemişti.

ABD ile tutuklu takası

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD ile tutuklu takası konusunda anlaşmaya vardıklarını da hatırlattı.

Anlaşmanın Katar aracılığıyla yapıldığını aktaran Abdullahiyan, "ABD tarafında her şey yolunda giderse kısa vadede tutukluların takasına şahit olacağız." ifadelerini kullandı.