İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve Lübnan Başbakanı Mikati görüşmesi BEYRUT - İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile bir araya geldi.