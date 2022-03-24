İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve Lübnan Başbakanı Mikati görüşmesi BEYRUT - İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile bir araya geldi.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve Lübnan Başbakanı Mikati görüşmesi BEYRUT - İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile bir araya geldi.