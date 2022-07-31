İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü - Haberler

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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, "ikili ilişkiler, Katar'da düzenlenecek FIFA 2022 Dünya Kupası ve İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakereleri" ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, "ikili ilişkiler, Katar'da düzenlenecek FIFA 2022 Dünya Kupası ve İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakereleri" ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Abdullahiyan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda görüştü.

Görüşmede iki bakan, bölgedeki son gelişmeleri, ikili ilişkileri ve nükleer faaliyetleri nedeniyle İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasına yönelik görüşmeleri ele aldı.

İki ülkenin bakanları, Katar'da düzenlenecek FIFA 2022 Dünya Kupası'na ilişkin iki ülke yetkilileri arasında daha önce yapılan görüşmeleri ve bu konudaki iş birliği alanlarını da değerlendirerek istişarelerde bulundu.

Abdullahiyan, görüşmede nükleer faaliyetleri nedeniyle İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelere değinerek "İran'ın iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varma iradesini" dile getirdi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani de iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik istişarelerin önemine işaret ederek ülkesinin "İran'la Dünya Kupası alanında iş birliğine tam olarak hazır olduğunu" belirtti.

AA / Haydar Şahin - Güncel

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