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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Husi müzakere heyetiyle görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Husi müzakere heyetiyle görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Umman'da Husilerin müzakere heyetiyle Yemen'deki krizi görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Umman'da Husilerin müzakere heyetiyle Yemen'deki krizi görüştü.

Husilere ait "El-Mesira" televizyonuna göre, Abdullahiyan, Muhammed Abdusselam başkanlığındaki Husi müzakere heyetiyle başkent Muskat'ta bir araya geldi.

Görüşmede, Yemen halkının direnişini öven Abdullahiyan, halkın yaşam standartlarının iyileştirilmesi için insani bir gereklilik olarak ülkeye uygulanan ambargonun kaldırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Husi heyetin Başkanı Abdusselam ise Yemen halkına desteklerinden dolayı İran yönetimine teşekkür etti.

Hüseyin Emir Abdullahiyan, Umman ziyareti kapsamında dün Sultan Heysem Bin Tarık'la bir araya gelmişti.

Umman, Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet arasındaki ateşkesin yenilenmesi ve krize çözüm bulunması amacıyla arabuluculuk çalışması yürütüyor.

Bu kapsamda, Umman'dan bir heyet, geçen hafta Sana'da Husi yetkililerle görüşmüştü.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel

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