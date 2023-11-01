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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Gazze'de kadınlara ve çocuklara karşı saldırılar devam ederse, sonuçları çok ağır olacaktır, destekleyenler...

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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Gazze'de kadınlara ve çocuklara karşı saldırılar devam ederse, sonuçları çok ağır olacaktır, destekleyenler bunun bedelini ağır ödeyeceklerdir"

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Gazze'de kadınlara ve çocuklara karşı saldırılar devam ederse, sonuçları çok ağır olacaktır, destekleyenler bunun bedelini ağır ödeyeceklerdir"

Kaynak: AA / Güncel

Güncel Haberler

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