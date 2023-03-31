İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Cezayirli mevkidaşı Attaf ile ikili ilişkileri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmet Attaf, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmet Attaf, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığının sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Cezayirli mevkidaşı Attaf telefonda görüştü.

İki Bakan başta ekonomik ve ticari ilişkiler olmak üzere çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin geliştirilmesi, Filistin'deki gelişmeler ile bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Abdullahiyan, yeni göreve başlayan Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmet Attaf'ı tebrik ederek Tahran'a davet etti.

Attaf, Abdullahiyan'ın davetini olumlu karşılayarak çeşitli alanlarda İran ile ikili ilişkileri geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.

İki Bakan, bölgesel ve uluslararası alanlarda iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin sürdürülmesine vurgu yaptı.