İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Cenevre'de ikili, bölgesel ve uluslararası konuları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Finlandiya, Belçika, Endonezya ve Ermenistan dışişleri bakanları ikili, bölgesel ve uluslararası ilişkilere ilişkin meseleleri değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Finlandiya, Belçika, Endonezya ve Ermenistan dışişleri bakanları ikili, bölgesel ve uluslararası ilişkilere ilişkin meseleleri değerlendirdi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin 52. oturumuna katılmak üzere Cenevre'de bulunan Dışişleri Bakanı Abdullahiyan çeşitli görüşmelerde bulundu.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüşen Abdullahiyan, ikili, bölgesel ve uluslararası ilişkilere ilişkin meselelerin yanı sıra İran ile nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) dönüş için yürütülen müzakerelere dair fikir alışverişinde bulundu.

Nükleer müzakerelere yönelik süreci değerlendiren Abdullahiyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin yakın zamanda Tahran'a yapması planlanan ziyaret konusunda mutabakata varıldığını belirterek UAEA ile İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik teknik konularda iyi bir ilerleme sağlanacağını umduğunu kaydetti.

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile de görüşen Abdullahiyan, iki ülke arasında tutuklu takasına ilişkin görüşmeleri değerlendirerek söz konusu sorunu daha önce varılan anlaşma çerçevesinde çözmeye hazır olduklarını kaydetti.

İranlı bakan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi arasında gerçekleşen görüşmelerde de ikili ilişkiler ile uluslararası ve bölgesel meseleler ele alındı.

İran Yargı Erki Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Merkezi Genel Sekreteri Kazım Garibabadi ile Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de Cenevre ziyaretinde Abdullahiyan'a eşlik etti.