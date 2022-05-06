İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Afgan mültecileri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler'i (BM) Afganistan'dan ayrılan mültecilere karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Abdullahiyan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler ile nükleer müzakereler ele alındı.

Abdullahiyan, Afganistan'daki insani ve güvenlikle ilgili şartları "oldukça endişe verici" olarak niteleyerek, Afganistan'da tüm etnik grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümet kurulması gerektiğini vurguladı.

Taliban'ın ülkeye hakim olmasından sonra ortaya çıkan mülteci dalgasına da değinen Abdullahiyan, BM'yi yerinden edilmiş kişilere karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

Yemen'de sağlanan geçici ateşkesin devamının önemli olduğuna dikkati çeken Abdullahiyan, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgelere yönelik kuşatmayı kaldırmasının gerekli olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Viyana'da yapılan ancak 11 Mart'ta geçici olarak durdurulan nükleer müzakerelere ilişkin ise İran ve ABD arasındaki mesaj alışverişinin Avrupa Birliği üzerinden devam ettiğini ancak ABD'nin İran'a karşı sürdürdüğü "azami baskı" politikasının mevcut anlaşmazlığın kaynağı olduğunu kaydetti.

ABD Senatosunda 4 Mayıs'ta kabul edilen ve İran ile nükleer anlaşmaya varılsa dahi Devrim Muhafızları Ordusuna yönelik yaptırımların kaldırılmamasını talep eden bağlayıcılığı olmayan önergeye de tepki gösteren Abdullahiyan, nükleer görüşmelerde kalıcı, adil ve güçlü bir anlaşmaya varılması için ABD yönetiminin gerçekçi ve cesur bir karar vermesi gerektiğini dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres ise İran'ın Yemen'de ateşkesi destekleme çabalarını takdirle karşılayarak, bu ülkede ateşkesin devamını umduğunu belirtti.

Guterres, İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri normalleştirmek için sürdürülen müzakerelerin devamını da memnuniyetle karşıladı.

Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurulmasının önemini vurgulayan Guterres, İran'a mültecileri kabul etmesi ve Afganistan halkına insani yardımlar sağlaması nedeniyle teşekkür etti.

BM Genel Sekreteri, mülteciler konusunda destek olabilmek için BM fonundan İran'a daha fazla yardım sağlanabileceğini umduğunu ifade etti.