Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Afganistanlı mevkidaşıyla görüştü

Güncel Haberler

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Afganistanlı mevkidaşıyla görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Afganistan'da Taliban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile yaptığı telefon görüşmesinde Kabil'deki terör saldırısını kınadı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Afganistan'da Taliban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile yaptığı telefon görüşmesinde Kabil'deki terör saldırısını kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan, 11 Ocak'ta yapılan Kabil'deki terör saldırısı sebebiyle Muttaki'ye taziyelerini iletti.

Abdullahiyan, Afganistan Dışişleri Bakanlığı girişi önündeki terör saldırısı kınayarak, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başlığı, yaralılara da acil şifalar temennisinde bulundu.

Terörün bölge ülkeleri için ortak bir tehdit oluşturduğuna işaret eden Abdullahiyan, bu tehdide karşı iş birliği yapılması gerektiğini vurguladı.

Taliban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki de komşu ülkelerle iş birliği içinde teröre karşı kararlı mücadelenin gerekliliği konusuna dikkati çekti.

Kabil'de 11 Ocak'ta Dışişleri Bakanlığının önünde şiddetli patlama olmuş, 5 sivil yaşamını yitirmişti.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Kabil İran Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title