İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Afganistanlı mevkidaşıyla görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Afganistan'da Taliban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile yaptığı telefon görüşmesinde Kabil'deki terör saldırısını kınadı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Afganistan'da Taliban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile yaptığı telefon görüşmesinde Kabil'deki terör saldırısını kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan, 11 Ocak'ta yapılan Kabil'deki terör saldırısı sebebiyle Muttaki'ye taziyelerini iletti.

Abdullahiyan, Afganistan Dışişleri Bakanlığı girişi önündeki terör saldırısı kınayarak, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başlığı, yaralılara da acil şifalar temennisinde bulundu.

Terörün bölge ülkeleri için ortak bir tehdit oluşturduğuna işaret eden Abdullahiyan, bu tehdide karşı iş birliği yapılması gerektiğini vurguladı.

Taliban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki de komşu ülkelerle iş birliği içinde teröre karşı kararlı mücadelenin gerekliliği konusuna dikkati çekti.

Kabil'de 11 Ocak'ta Dışişleri Bakanlığının önünde şiddetli patlama olmuş, 5 sivil yaşamını yitirmişti.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.