İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "ABD'nin, İran nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması sürecinde fahiş taleplerden vazgeçeceğini umuyoruz." - Haberler

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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "ABD'nin, İran nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması sürecinde fahiş taleplerden vazgeçeceğini umuyoruz."

AA - Dmitri Chirciu - Güncel
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan:

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "ABD'nin, İran nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması sürecinde fahiş taleplerden vazgeçeceğini umuyoruz.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "ABD'nin, İran nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması sürecinde fahiş taleplerden vazgeçeceğini umuyoruz."

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

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