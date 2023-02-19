İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü Açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, nükleer anlaşma, Tahran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki işbirliği ve Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, nükleer anlaşma, Tahran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki işbirliği ve Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü.

Abdullahiyan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İran ile nükleer müzakerelerin de koordinatörü olan AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, "Bu gece Borrell ile yaptığım telefon görüşmesinde İran-AB ilişkileri, nükleer anlaşma, İran-UAEA işbirliği ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldık." ifadelerini kullandı.

İran'da 11 Şubat'ta yoğun katılımla gerçekleşen devrim kutlamalarına işaret eden Abdullahiyan, "İran hükümetinin halkına dayandığını vurguladım ve bu yıl 11 Şubat'ta bu durum bir kez daha kanıtlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell de Twitter hesabından paylaştığı mesajında, görüşmede İran'daki insan hakları ihlalleri ve Tahran'ın Ukrayna'ya karşı Rusya'ya askeri destek gibi konulara ilişkin AB'nin tutumunu vurguladığını belirtmişti.