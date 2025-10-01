İran Dışişleri Bakanı ABD'yi Nükleer Anlaşmayı Engellemekle Suçladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin gösterdiği esnekliğe rağmen ABD'nin nükleer anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Erakçi, haftalık kabine toplantısında Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul oturumu kapsamında bulunduğu New York'ta nükleer müzakerelerin sürdürülebilmesine ilişkin resmi temasları hakkında bilgi verdi.

ABD'li ve Avrupalı yetkililerle yaptığı görüşmelerin ayrıntılarını aktaran Erakçi, "Her şeyin açığa çıkması amacıyla son olarak gerekli esneklik gösterilip taraflarla son kez görüşmeler yapıldı. Ancak önceden de öngörüldüğü gibi, bu süreç Amerikalıların engellemeleri nedeniyle sonuçsuz kaldı." dedi.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, kabine toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, New York'ta, ABD'nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a Avrupalı bakanların dahil olacağı bir doğrudan görüşme önerdiğini ancak Witkoff'un bunu kabul etmediğini söylemişti.