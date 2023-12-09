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İran Dışişleri Bakanı: ABD, İran'ın ağır suyunu üçüncü taraflardan satın alıyor

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin yaptırımlar uygulamasına rağmen nükleer reaktörlerde kullanılan İran üretimi ağır suyu üçüncü taraflar aracılığıyla satın aldığını söyledi. Abdullahiyan ayrıca, nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması konusunda ilerleme sağlanamadığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin yaptırımlar uygulamasına rağmen nükleer reaktörlerde kullanılan İran üretimi ağır suyu üçüncü taraflar aracılığıyla satın aldığını söyledi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, başkent Tahran'da bir etkinlikte konuşan Abdullahiyan, ABD yaptırımlarına rağmen ülkenin en gelişmiş alanlarının füze ve nükleer enerji sektörü olduğunu söyledi.

Abdullahiyan, "ABD, İran'ın ağır suyunu bir aracı üzerinden satın alıyor. Batılı bir yetkili bana dünya çapında üretilen en kaliteli ağır suyun İran'a ait olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Abdullahiyan, ABD'nin 2018'de tek taraflı çekilmesinden sonra fiilen ortadan kalkan nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması konusunda ilerleme sağlanamadığını belirterek şöyle konuştu:

"Biz baştan beri kırmızı çizgileri geçmeyeceğimizi söyledik. Karşımızda bir belge var ve karşı taraf bizim kırmızı çizgilerimizi dikkate almağı için anlaşmaya geri dönmedik. Biz ilerledikçe nükleer anlaşma faydalarını giderek kaybediyor. Nükleer anlaşmanın dar tünelinde kendimizi sıkıştırmayacağız."

Kaynak: AA / Güncel

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